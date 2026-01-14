Sujeto que golpeó a adulto mayor fue condenado a 15 años de cárcel en Antofagasta

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta sentenció a 15 años de cárcel a Eric Maldonado Calderón, como autor de los delitos de robo con violencia y homicidio frustrado, tras un ataque ocurrido en diciembre de 2024 a un adulto mayor, en el balneario Juan López de la capital regional.

La investigación acreditó que el condenado ingresó a un domicilio con el fin de sustraer especies, hiriendo de gravedad a un adulto mayor con un arma blanca, caso que fue impulsado judicialmente por el abogado querellante Jorge Rivera, quien representó a las víctimas con el respaldo del diputado Sebastián Videla.

"Es una condena ejemplar. Seguiremos luchando contra estos casos donde delincuentes ingresan a los domicilios a atacar y robar. Agradecemos que no haya quedado impune este hecho brutal", señaló el parlamentario.

La sentencia establece que el condenado deberá cumplir la pena de manera efectiva, sin beneficios, dada la gravedad del daño causado a las víctimas.