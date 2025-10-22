Universidad de Antofagasta evacuó dependencias por amenaza de tiroteo

La Universidad de Antofagasta (UA) activó la mañana de este miércoles su protocolo de seguridad institucional y dispuso la evacuación total de todos sus campus tras recibir una amenaza de tiroteo que podría poner en riesgo a la comunidad.

Diversos funcionarios de la institución un correo electrónico que hacía alusión al posible uso de un arma de fuego en dependencias universitarias, aunque sin especificar el campus, adoptándose los protocolos de forma inmediata y preventiva.

Esta es la amenaza recibida a través de correo electrónico por diversos docentes de la Universidad de #Antofagasta que activó los protocolos de evacuación preventiva y suspensión de actividades durante este miércoles. @Cooperativa pic.twitter.com/yUPnhGWuaI — Dayane Carolina (@Dayane_Marquez) October 22, 2025

La evacuación afectó a los campus Coloso, Área Clínica y Los Inmigrantes, y la institución ya inició el proceso de interposición de la denuncia correspondiente ante la policía.

Carla Flores, directora del Consejo Presidencial de la UA, manifestó que "podemos relevar como estudiantes que se activó y cumplió con un protocolo de evacuación para la comunidad universitaria en los diversos campus. Y esto se realizó en tiempos óptimos, los tiempos de respuesta fueron bastante buenos".

La dirigenta estudiantil subrayó que la situación es "súper fuera de lo común, porque no es algo habitual que suceda, al menos en la zona norte".

Flores concluyó que, si bien la situación es "bastante compleja", la universidad "ha abordado (la emergencia) de manera expedita, ha sido bastante urgente y se ha mantenido en prioridad la seguridad de toda la comunidad universitaria".

Catherine Jara, vicerrectora academica y rectora subrogante, dijo a la comunidad universitaria que ante la amenaza "la Universidad de Antofagasta activó de manera inmediata su protocolo preventivo de seguridad institucional, disponiendo la evacuación de todos los campos universitarios como medida de precaución, con el fin de resguardar la integridad física de todos y todas los miembros de nuestra comunidad universitaria".

"Paralelamente, la institución inició el proceso de interposición de la denuncia correspondiente ante la Policía de Investigaciones, manteniendo la vigilancia y el monitoreo permanente de la situación en coordinación con las autoridades competentes", añadió.

"Reiteramos que esta acción preventiva busca proteger la seguridad de nuestra comunidad, que es y seguirá siendo la prioridad de la Universidad de Antofagasta. Agradecemos la comprensión, la colaboración y la calma de cada integrante de la comunidad ante esta situación", complementó.