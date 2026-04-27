Vigilancia con cámaras térmicas permitió incautar casi 48 kilos de cocaína en Ollagüe

Un decomiso de casi 48 kilos de clorhidrato de cocaína se registró en el sector fronterizo de Ollagüe, Región de Antofagasta, tras un operativo que se produjo durante la noche del domingo, cuando personal del Ejército, mediante cámaras térmicas, detectaron a dos individuos cruzando desde Bolivia cargando maletas.

Al verse descubiertos, los sujetos abandonaron el cargamento y huyeron de regreso a territorio boliviano. Carabineros de la Tenencia de Ollagüe concurrieron de inmediato al lugar, donde hallaron 45 paquetes que arrojaron un peso final de 47,7 kilos de cocaína.

El fiscal regional subrogante, Eduardo Peña, indicó que "la coordinación entre Ejército y Carabineros permite que se llegue rápidamente al lugar e incautar esta gran cantidad de droga. Lo que hemos logrado es impedir que esto llegue a la población y afecte la salud pública".

Por su parte, el jefe de la Zona de Carabineros, general Cristián Montre, enfatizó el rol estratégico del norte: "La frontera es un punto crítico para el control del crimen organizado. Mantenemos un despliegue permanente junto a otras instituciones del Estado, fortaleciendo la presencia operativa para impedir que estas organizaciones utilicen nuestro territorio".

Por instrucción del Ministerio Público, la investigación fue adoptada por el OS-7 de carabineros de la Prefectura de El Loa.