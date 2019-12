Arica cerró el año con el reconocimiento de sus nuevos Hijos Ilustres

En el Teatro Municipal de Arica fue celebrada la condecoración de los Hijos Ilustres 2019, oportunidad en la que recibieron el galardón el deportista Jaime Martínez, la trabajadora social Nancy Alanoca y el músico y compositor Schmeling Salas.

El evento fue encabezado por el alcalde Gerardo Espíndola y el cuerpo de concejales, quienes expresaron que el reconocimiento recae en personas que de forma silenciosa y desde distintas disciplinas aportan a la ciudad.

"Realmente ha sido una jornada bonita, una velada emocionante con la historia de ariqueños y ariqueñas que se han entregado a la ciudad en diferentes formas por hacer de Arica una mejor ciudad. Creo que es necesario de juntarnos para reconocernos, para hacernos cariño, para distinguirnos en vida", expresó Espíndola.

Por su parte, los distinguidos como hijos e hijas Ilustres de nuestra ciudad, manifestaron su emoción y alegría por ser destacados como personas que han sido parte del desarrollo cultural, deportivo y social de la comuna.

"Me emocioné mucho me dijeron que era hijo ilustre, ha sido un momento muy feliz para mi y yo estoy agradecido, acá he vivido los momentos más bonitos de mi vida, ya sea social, el deporte, en todo", indicó Jaime Martínez, Hijo Ilustre de Arica.

Condecoración al mérito

La velada también entregó la medalla al mérito por su aporte a la ciudad y la región. El reconocimiento recayó en el Galpón Jiwasanaka Circo, Erna Aros Pensa, Zoila Ponce Ancasi, Jorge Tapia Madrid, Oscar Pobrete Malebrán, Pedro Medina Sotomayor y Miguel Daldo Ceballos.

Además, fue realizado un reconocimiento póstumo a la trabajadora social y destacada funcionaria pública Wanda Clemente y a la dirigenta social Jacqueline Marambio.