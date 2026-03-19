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Tópicos: País | Región de Arica

Cerca de 100 efectivos policiales realizan controles migratorios en Arica

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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Un amplio operativo policial se desarrolla este jueves en sectores de Cerro Chuño y Quebrada Encantada, en la ciudad de Arica, donde se desplegaron equipos de Policía de Investigaciones y Carabineros para realizar una serie de controles en la zona con foco en migrantes irregulares.

El procedimiento es dirigido por la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota y contempla la participación de cerca de 100 efectivos de ambas instituciones. Durante la jornada se han efectuado fiscalizaciones vehiculares y de identidad, y algunas personas han sido detenidas y trasladadas a dependencias de la PDI.

Las autoridades adelantaron que cerca de las 17:00 horas entregarán un punto de prensa con el balance del operativo.

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