Cámara Baja busca citar a ministro Rabat por renuncias en la Comisión de Verdad y Niñez

Integrantes de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputadas y Diputados buscan citar al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, tras la renuncia de cuatro integrantes de la Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez.

Mediante un comunicado, la directora Soledad Larraín y otros tres funcionarios anunciaron su salida acusando falta de condiciones mínimas para cumplir con las labores comandadas para esclarecer vulneraciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes bajo custodia del Sename entre 1979-2024.

Asimismo, apuntaron que la cartera de Justicia adoptó medidas que han debilitado estructuralmente el funcionamiento del organismo.

En esa línea, Larraín precisó que una de las razones de la renuncia fue que "por intermedio del subsecretario, fue pedirle la renuncia a la mitad de todos los funcionarios que tenemos a lo largo del país, dejando a un profesional encargado del trabajo territorial y de recoger los testimonios por región".

"Eso nos parece absolutamente insuficiente y no es posible para poder avanzar en lo que ha sido el trabajo central de la comisión y el más complejo, que es llegar a todas las personas que estuvieron en el Sename entre el año 79 y el 2024 para que puedan entregar su testimonio en caso que sus derechos hayan sido violados", aseveró.

Desde el Congreso, el diputado Álvaro Ortiz, presidente de la Democracia Cristiana, afirmó que solicitarán al ministro Rabat "para que explique en detalle qué es lo que está ocurriendo acá. El día lunes va a la Comisión el ministro de Justicia por otras temáticas, por lo tanto, esperamos que se nos dé ahí el espacio para poder hacer nuestros planteamientos".

"Creo que esto debe revisarse con urgencia. El Gobierno tiene que garantizar las condiciones necesarias para que esta comisión pueda cumplir su mandato con la rigurosidad que corresponde", sostuvo la parlamentaria Zandra Parisi (PDG).

A lo anterior, se sumó el diputado Eduardo Durán (RN), quien apuntó que se debe "esclarecer los motivos de lo sucedido en la comisión de Verdad y Niñez, en que se investiga la vulneración de niñas, niños y adolescentes en el exSename, no es algo intrascendente. Vamos a pedir que el ministro de Justicia concurra a la Comisión de Familia a dar cuenta de esta situación".

Este lunes, el psicólogo de la Universidad Católica, Pedro Natho, asumirá como nuevo director ejecutivo de la instancia, mientras que la renuncia de los cuatro comisionados se hará efectiva el próximo 15 de mayo.