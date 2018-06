Ex autoridades ariqueñas fueron condenadas por frustrado fraude al Fisco

A penas de 818 días de presidio menor en su grado medio y una multa de 65.759.000 de pesos por perjuicio causado fueron condenados el ex alcalde (s) de Arica Osvaldo Abdala, el ex concejal por la ciudad Emilio Ulloa y el ex diputado por el Distrito 1 Orlando Vargas, imputados en el denominado "Caso Corrupción Dos".

Las ex autoridades de la Región de Arica y Parinacota fueron encontradas culpables por el delito frustrado de fraude al Fisco, lo que además les significa una suspensión para ocupar cargos en servicios públicos por un plazo de tres años.

Los involucrados fueron denunciados por el Tribunal Oral en lo Penal en febrero del 2015 tras diversas evidencias que salieron a la luz durante la realización del "Caso Corrupción Uno" que involucró al ex alcalde Waldo Sankán y a otros 14 acusados por irregularidades en la renovación de contrato con la empresa a cargo del cuidado del vertedero municipal.

El fiscal Francisco Ganga señaló tras el dictamen que "lo que creemos que generó convicción en el tribunal fueron las actuaciones en las sesiones del concejo del 4 de enero y 2 de febrero del 2012 por parte de Emilio Ulloa, además de las interceptaciones telefónicas, reuniones y conversaciones que tuvo Orlando Vargas con la finalidad de convencer a Patricia Fernández (ex concejal) para que votara a favor de la renovación, recordando que Fernández fue condenada en el caso IMA uno".

Por su parte, el ex concejal Ulloa indicó que analizará junto a su abogado recurrir a la Corte de Apelaciones, debido a que a su criterio, al ser absuelto por el cargo de cohecho, no debió haber condena por fraude al Fisco.

"No esperábamos una setencia de más de 61 días, a pesar que fuera menor, porque a nuestro entender no cometimos ningún ilícito. De hecho, yo quedé totalmente fuera en la acusación de cohecho, por lo tanto mi votación no quedó condicionada a un pago o algún interés. Y sin embargo me condenan por haber votado, pese a que lo hicimos todos los concejales por unanimidad", explicó Ulloa.