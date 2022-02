Gobernador de Arica: Acostumbramos a convivir con extranjeros, pero ahora impacta la forma delictual

El gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, analizó la crítica situación que vive el norte de nuestro país debido al aumento de los delitos y aseguró que lo que impacta es la "forma en que se cometen los crímenes".

En conversación con Cooperativa, la autorida regional sostuvo que "esta ha sido una situación que se ha venido provocando hace mucho tiempo atrás, de hecho, hace cuatro meses iniciamos junto a los gobernadores regionales de Tarapacá y Antofagasta un requerimiento a los diputados de nuestro distritos para iniciar una interpelación al ministro del Interio (Rodrigo Delgado) lo que fue rechazado por la Cámara de Diputados".

"Aquí en la región desde siempre hemos estado acostumbrados a convivir con extranjeros de manera histórica. Somos una región bifronteriza. Lo que ha impactado ahora es la forma delictual y cómo ha cambiado el tipo criminológico en la región, eso tiene a la población muy preocupada porque son delitos muy violentos", indicó Díaz.

"El tipo de delitos, es una forma delictual bastante distinta a lo que veníamos acostumbrando", alertó el gobernador: "En lo que va del año ya van cinco homicidios a mano armada. Homicidios que tienen características y condiciones bastante especiales (...) Son delitos donde después de balearlos los calcinan, le cercenan alguna parte del cuerpo o los dejan con balazo en la nuca".

"Cuando revisamos las estadísticas que nos entrega la PDI, sobre todo respecto de los homicidios, que tengan a una persona en calidad de imputado, vemos que aproximadamente un 60% son (cometidos por) extranjeros, que además ingresaron de manera irregular al país", indicó.

Asimismo, la autoridad regional cuestionó la "escasa" presencia del Estado en la zona "no puede ser que no se revisen los antecedentes de las personas que ingresan, que no se tengan conocimiento de los ingresos".