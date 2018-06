34 estudiantes universitarios reciben becas de educación en Vallenar

Con un desayuno, 34 alumnos de educación fueron reconocidos por ser beneficiados con la beca Gustavo Cereda, la cual entrega un aporte de medio millón de pesos a cada estudiante de la comuna de Vallenar, región de Atacama.

“A pesar de que es un pequeño aporte, para nosotros es muy significante y agradezco al alcalde Tapia porque, yo he conversado con otros compañeros de otras ciudades y me dicen que ellos no reciben estos aportes y es satisfactorio para mí que mi ciudad me apoye, porque a veces es complicado estar afuera y se hace escaso el dinero y esto nos ayuda mucho”, expresó Luis Zepeda, estudiante de arquitectura de la Universidad de la Serena.

“Esto me ayuda un montón, para mis materiales, para la comida, para muchas cosas y lo he sabido aprovechar a cabalidad, por eso quiero agradecer a la municipalidad que hace el esfuerzo de ayudar a tantos estudiantes con este beneficio”, manifestó Constanza Gaete, estudiante de enfermería en Antofagasta.

“Son alumnos de escasos recursos que necesitan ser apoyados con estas becas y esperamos seguir contribuyendo con este pequeño granito de arena y ojalá beneficiando a más estudiantes”, puntualizó el alcalde de Vallenar Cristian Tapia.