Atacama: Intendente reconoció incumplimiento en gasto presupuestario

El intendente de Atacama, Francisco Sánchez, realizó un balance del difícil 2018 que ha tenido la región, reconociendo que no se logrará cumplir con gasto presupuestario para este año.

Para la región el 2018 ha sido un año donde empresas cerraron, locales comerciales se redujeron y hubo despidos masivos en empresas mineras, reflejando el complejo escenario que la tiene dentro de las tres con más alto número de desempleados.

El intendente indicó a Cooperativa que se están preparando una batería de proyectos a través de fondos sectoriales y "también echar andar proyectos que se cayeron para el presente año, me refiero al Hospital de Huasco que por problemas y trabajos administrativas no se logró echar andar, pasó lo mismo con el de Diego de Almagro que se cayeron dos veces las licitaciones, el consistorial de Chañaral que también estaba dentro de los planes de ejecución".

Precisamente estas iniciativas que estaban contempladas en el gasto de este año, no se podrán cumplir, lo que impactará en un bajo porcentaje de cumplimiento en este año, cifra que el intendente se reservó de señalar, pero que para el próximo año espera llegar a mejores índices en este ítem.

Proyectos mineros

Luego que el diputado socialista Juan Santana indicara que hay una lista de 29 iniciativas del ámbito minero que cuenta con Resolución de Calificación Ambiental aprobadas pero que no han iniciado sus operaciones, el intendente explicó que las cifras no son esas ya que son proyectos de continuidad, entre las que se cuentan Pucobre, Candelaría, Atacama Kozan, Coemin, Ojos del Salado, además de la continuidad de las operaciones de El Salvador (Rajo Inca).

A este listado, Sánchez agrega el proyecto Santo Domingo, que eventualmente está solucionando los problemas de abastecimiento de agua, buscando adquirir agua desalada para sus procesos y para lo cual están negociando con Minera CAP y Minera Manto Verde, y que también se encuentra en los últimos estudios para iniciar su operación a finales del 2019.

Conflicto de Kinross con comunidad colla

Otro de los proyectos que señaló la autoridad que se encuentra detenido es el referido a Minera Kinross (La Coipa), que "está en los últimos estudios de factibilidad y estarían también para el último trimestre del 2019, para entrar en producción el 2020".

No obstante, al ser consultado por el conflicto que esta empresa mantiene con una comunidad colla en otra de sus faenas, Sánchez detalló que el proyecto La Coipa va en otro sector, por lo tanto no debería tener inconvenientes. "El problema que nos presenta es que la empresa no hay una buena comunicación entre la compañía y la comunidad del río Jorquera y eso nos preocupa, porque lo que nosotros apostamos a que tengamos una minería sustentable que sea a través del diálogo", manifestó.

"Nosotros estamos disponibles para acercar a las partes que se haga la inversión, pero también con respeto a lo que significa las comunidades que habitan en ese sector. Yo quiero hacer un llamado a través de la radioemisora a que busquemos la manera en que la empresa y la comunidad se sienten a conversar y podamos solucionar esta dificultad, porque en definitiva la región es la que paga esta incomunicación entre las comunidades" agregó Sánchez.

La polémica por proyecto Playa Verde en Chañaral

Otras de las iniciativas que tiene dividida a la comunidad de Chañaral es la que pretende remover el cobre que depositó Codelco Salvador en la playa de la localidad a través de un proceso de intervención a las arenas del sector, colocando la planta a 2,5 km de la ciudad y el Parque Nacional Pan de Azúcar.

"Este es un proyecto complejo que requiere un trabajo de mucha comunicación lo que esperamos es que la empresa de a conocer los términos, cual es el tipo de explotación que van a hacer allí porque aquí no puede haber nada escondido. Nosotros vemos en eso una alternativa que ayude a la descontaminación de Chañaral", puntualizó el jefe regional.

"Sería una locura que nosotros aprobáramos un proyecto que vaya a aumentar la contaminación de Chañaral", enfatizó el intendente.