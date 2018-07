Copiapó: Director de establecimiento fue despedido por irregularidades

El director del liceo José Antonio Carvajal de Copiapó, Cristian Tapia, y dos personas más del establecimiento (una docente y un administrativo), fueron desvinculados por irregularidades detectadas por Contraloría.

El mismo organismo fiscalizador, ordenó el despido de las personas, según publicó el Diario de Atacama, y dentro de los cargos formulados, se señala el cobro de matrículas a estudiantes que no debían pagar, no presentación de rendiciones de cuentas del año 2013 y 2014 -lo que no permite verificar el correcto manejo de un total de 26.000.000 de pesos- y pago de honorarios, compras en alimentación e incluso alcohol con dineros del liceo.

El alcalde de Copiapó, Marcos López, sostuvo al matutino que “lo que nosotros hemos hecho en esta administración es aplicar lo que rigurosamente aplica la Contraloría como medida disciplinaria y en todos los casos que hemos tenido que revisar hasta ahora”.

Por este mismo caso, Tapia recibió una condena del Juzgado de Garantía de Copiapó, como autor del delito de malversación de caudales públicos, usando su posición de director del establecimiento.