Copiapó: Profesor del Liceo Católico retomó huelga de hambre

Uno de los cuatro profesores del Liceo Católico de Copiapó que depuso su huelga de hambre a solicitud de la mesa negociadora retomó la medida tras el incumplimiento del acuerdo por la huelga legal del establecimiento.

“Las razones que me motivaron a volver, son las mismas que me motivaron a empezar y son razones no económicas, son más bien humanas” sostuvo Álvaro González, profesor del Liceo Católico, quien enfatizó que no se cumplieron los acuerdos que llevaron a deponer la huelga.

“Esto tiene dos nombres y dos apellidos, uno que es la parte administrativa que es el señor, Pedro Flores y por otro lado, la parte de liderazgo del colegio que es el señor Jorge Gormaz, han generado una situación que no se ha visto jamás en este colegio”, indicó González.

El profesor reconoce que este viernes se termina el proceso legal y los miembros del sindicato de trabajadores podrían volver a sus funciones, no obstante, espera que sigan permaneciendo unidos a la espera de respuestas a las demandas.

También los estudiantes están haciéndose parte de las movilizaciones y decidieron hace dos días tomarse el liceo.

“Mientras yo sienta ese apoyo (por parte del sindicato), voy a seguir y mientras los alumnos se mantengan movilizados, voy a seguir”, sostuvo a Cooperativa Álvaro González.