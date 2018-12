Denuncian que mall de Copiapó discriminó a niño en silla de ruedas

La madre de un niño en silla de ruedas denunció a través de redes sociales que le fue impedido el ingreso de su hijo a uno de los juegos de Happyland ubicado en el Mall Plaza, de Copiapó.

Jennifer Guzmán, la madre del menor involucrado, subió un video a su cuenta de Facebook donde denunció que "mi hijo no puede entrar a ese juego porque ellos no se hacen responsables si algo le pasa", situación que sí ocurre con los otros niños, por lo que calificó a la empresa de "una tremenda discriminación".

En conversación con Cooperativa, la mujer relató que "hay leyes que amparan a mi hijo, a los derechos de los niños discapacitados que se tienen que respetar. Hay gente que desconoce y que por el mismo desconocimiento se pasan a llevar. Jamás pensé que ellos iban a reaccionar así".

"Ellos no han vuelto a comunicarse conmigo y tampoco yo he vuelto a ese lugar. Me quedaría tranquila con que ellos cambiaran su actitud y ojalá todos los lugares comerciales, los colegios, que de verdad hagan una inclusión, que se capacite al personal, sobre todo en estos lugares que trabajan con niños, para que no se provoque esto", añadió.

Municipio enviará una carta al centro comercial

El caso fue analizado en la reunión del concejo municipal de Copiapó, instancia en la que el concejal Miguel Carvajal (PC) realizó una moción de pronunciamiento por discriminación.

"Es preocupante que haya actos de discriminación en donde a días de la Teletón, donde Chile se pone la mano en el corazón como se dice con la inclusión, pero pareciera ser que es una vez al año y en el resto nos comportamos como trogloditas", sostuvo.

"La empresa no tiene derecho a discriminar por eso, cualquier persona que quiera entrar a Happyland puede hacerlo y la empresa debe ofrecerte las condiciones para cualquier tipo de niño, hoy no se pueden permitir esas cosas", agregó el también abogado.

En tanto, el alcalde de Copiapó, Marcos López, sostuvo que la primera acción será enviar una carta a la administración del Mall Plaza Copiapó para informa la situación "y porque además hay una ley de acceso universal que garantiza que las personas tengan, de una u otra forma, acceso a los lugares públicos o privados. El mall no es un negocio privado, es un sitio público".

El jefe comunal enfatizó que espera que el municipio se haga cargo de generar un reglamento que garantice el libre acceso a este tipo de lugares.