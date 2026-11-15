Aysén: Adolescente de 15 años murió tras lanzarse al mar desde un muelle junto a un amigo

Un adolescente de 15 años falleció por inmersión este domingo en el sector de Ensenada Baja, en Puerto Chacabuco, Región de Aysén, luego de lanzarse al mar desde un muelle junto a un amigo, quien logró ser rescatado con vida.

Según explicó el fiscal Alex Olivero, ambos menores intentaban llegar nadando hasta unas embarcaciones que se encontraban en el sector, cuando uno de ellos se habría agotado físicamente y decidió regresar al muelle.

Sin embargo, el adolescente no logró alcanzar la orilla y terminó hundiéndose en el agua, lo que motivó un operativo de rescate tras un aviso recibido a través de la línea de emergencias marítimas 137.

El capitán de Puerto de Puerto Chacabuco, Simón Stuven, informó que personal de la Policía Marítima y civiles acudieron en ayuda de los jóvenes, logrando rescatar a uno con vida, mientras que el segundo fue recuperado sin signos vitales.

En el procedimiento también participaron Bomberos, Carabineros, la Armada y personal de emergencias médicas, que constató el fallecimiento.

Por instrucción del Ministerio Público, el Servicio Médico Legal realizará la autopsia correspondiente, mientras que la Brigada de Homicidios de la PDI de Coyhaique continuará las diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho.