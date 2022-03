Aysén: ANEF y funcionarios de Junaeb se suman a críticas por problemas en alimentación

La Asociación de Funcionarios de Junaeb en la Región de Aysén abordó este martes los problemas suscitados por los incumplimientos de la empresa Hendaya, adjudicataria de los programas de alimentación escolar y parvularia en la zona.

Los trabajadores responsabilizaron a la Dirección Nacional del servicio por los problemas que -afirman- se arrastran hace años con la alimentación.

"Nos afecta y nos preocupa que las decisiones centralistas de esta administración institucional sean sin conciencia social e inconsultas a quienes estamos en los territorios, ya que somos nosotros, los funcionarios y funcionarias, quienes conocemos, en concreto y a diario, las necesidades de nuestros estudiantes", dijo Fabiola Navarrete, vocera de los funcionarios.

"RECLAMOS DIARIOS, SITUACIONES EXTREMAS"

Los trabajadores señalan que a diario, a raíz de los problemas registrados con la alimentación, reciben ellos los reclamos de los apoderados, sin poder entregarles una solución.

"No hemos sido escuchados y ha sido implementado a la fuerza este modelo... Tenemos reclamos diarios de apoderados, tenemos situaciones extremas, que nos afectan en lo personal y profesional, porque no podemos dar una respuesta, ya que no está en nuestras manos entregar una solución", agregó Navarrete.

EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS

Desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales también critican el modelo de privatización de la alimentación escolar y parvularia, e indican que es la razón que origina los problemas que enfrentan los estudiantes de Aysén.

"Esto tiene que ver con la externalización de servicios que son responsabilidad del Estado. Nosotros queremos que se garantice el derecho a la alimentación digna, becas, salud... Éste es un modelo de negocio que está fracasando y los niños no comen multas, no sacamos nada con poner multas por una mala licitación", señaló la presidenta regional de la Anef, Yessica Almonacid.

Desde la Dirección de Educación Municipal de Coyhaique -que anunció la interposición de un recurso de protección por la vulneración de los derechos de las y los estudiantes- agregaron que este martes en sólo tres de los nueve establecimientos urbanos recibieron los productos necesarios para entregar las raciones de alimentos a niños, niñas y adolescentes.