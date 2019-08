Cantante de Aysén denuncia uso desmedido de la fuerza por parte de Carabineros

A través de un video viralizado por redes sociales en la Región de Aysén, el cantante de Coyhaique Luciano Auad denunció haber sufrido violencia policial durante su reciente estadía en Santiago.

De acuerdo a su relato, los hechos ocurrieron la noche del domingo luego de que participara junto a amigos de un evento, desarrollado en un centro cultural de calle Maipú, enmarcado en la presentación del libro de la Décima Feminista.

"Salimos e iba pasando una patrulla y al llegar a la esquina ellos se pasaron un disco pare. Mi amigo simuló el ruido de la sirena, lo que al parecer ofendió a uno de los funcionarios que iba en el vehículo, los cuales pararon dos cuadras más adelante y nos gritaron que seamos hombrecitos, que nos pusiéramos los pantalones y 'te apuesto que son comunistas'", relató el músico.

Según los jóvenes, intentaron explicar que no habían gritado nada contra los funcionarios e incluso solicitaron que les hicieran un control de identidad.

"Pedimos eso porque nos queríamos ir pronto, pero no nos realizaron el control de identidad, no sacaron ninguna maquinita ni llamaron a Cenco. En la conversación yo solo presenté mis argumentos, pero ellos no tenían más argumentos que la violencia: a mi amigo le pegaron un combo en la boca y le rompieron el celular", añadió Auad.

En el video se ve a los funcionarios mientras intentan subir al vehículo policial al cantante y uno de los uniformados da dos golpes al teléfono con el que grababan lo que estaba ocurriendo.

"Cuando se iban a subir los funcionarios al carro, mi amigo me abrió la puerta y arrancamos y cuando íbamos escapando uno de los carabineros le dijo al otro que nos dejen: se subieron al carro y se fueron. Se llevaron mis documentos de identidad, mi boina y mi bufanda", agregó el artista, quien evalúa interponer acciones legales contra los funcionarios que protagonizaron este hecho.