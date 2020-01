Editorial suspendió circulación de novela inspirada en el ataque a Nabila Rifo

A través de una declaración, el Grupo Planeta informó este martes su decisión de suspender la circulación de "Los ojos de la verdad", libro de ficción inspirado en el ataque que sufrió en 2016 Nabila Rifo a manos de su ex pareja, Mauricio Ortega.

"Debido a las repercusiones que ha tenido dicha publicación hemos decidido suspender la circulación del libro", dice la casa editorial, que habla de "un efecto no deseado" y expresa "absoluto respeto por los temas de género".

Su comunicado resalta, no obstante, que "bajo ninguna circunstancia Grupo Planeta lo ha considerado, difundido, ni presentado como un libro testimonial o biográfico"

Debido a la reacción de Nabila Rifo, quien cuestionó en entrevista con #CooperativaRegiones la publicación de libro sin su autorización, Grupo Planeta informó el retiro de circulación de la novela de ficción

La publicación había generado reacciones negativas y, luego de las declaraciones de Nabila a Cooperativa Regiones, donde expresó su malestar por la publicación, que no tenía su autorización, grupos feministas llamaron a no comprar la novela del escritor Eleodoro Sanhueza.

Nabila "más tranquila"

Contenta y sorprendida por la decisión de la editorial se mostró, en Coyhaique, Nabila Rifo, víctima icónica de la violencia de género en Chile, que agradeció a quienes le permitieron lograr este objetivo.

"Le mando un agradecimiento a Radio Cooperativa y a todos los medios que me ayudaron. Nunca pensé que esto iba a salir así, yo pensé que esto iba a seguir y que no iban a sacar el libro, pero lo sacaron, gracias a Dios... Me siento muy contenta y más tranquila", comentó Nabila.

La mujer de 32 años envió también algunas palabras al autor de la obra: "A este hombre (le pido) que nunca más haga esto, porque él está haciendo un daño. A mí me hizo un daño con lo que escribió, pero ya pasó".

Nabila Rifo mantiene su intención de trasladarse a vivir a Santiago, donde espera aprender braille y capacitarse. Para esto, ha iniciado una campaña de recolección de fondos a través de la plataforma BuenaCausa.cl, donde, hasta el minuto, sólo ha logrado reunir un 5 por ciento su meta.