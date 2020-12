Exigen justicia tras asesinato de adolescente en Coyhaique

Molestia existe en los vecinos y vecinas de Coyhaique, y particularmente en la comunidad educativa de la Escuela Diferencial España, a raíz del homicidio de uno de sus alumnos: Damián, adolescente de 15 años, quien falleció en el Hospital Regional de Coyhaique, luego de ser apuñalado el viernes en la población Villa La Frontera.

Según las versiones de cercanos a la víctima, el joven regresaba a la casa de un amigo, luego de comprar en un almacen cercano, cuando le pidió al dueño de un perro en el pasaje Paso Jeinimeni, que amarrara a su mascota. El hombre habría reaccionado golpeando y apuñalando al adolescente.

Santos Márquez, presidente del Centro de Padres de la Escuela España, comentó "que asesinen a un joven inocente es traumático, a nosotros nos ha dolido mucho. Tenemos una sola palabra en mente como comunidad escolar y es justicia para Damian, eso es lo que pedimos, que las policías hagan su trabajo, pero aquí hay un tema que la delincuencia en Coyhaique no tiene control, hay temas que no han sido controlados, barrios que no han sido intervenidos, no puede quedar impune la muerte de un inocente".

Sin aún detenidos, desde Carabineros indicaron que la versión proporcionada por cercanos a la víctima esta siendo investigada.

"No es tan fácil comprobar un hecho a partir solamente de una primera información, esa información tiene que ser procesada y convertida en un medio de prueba, ahí está la dificultad. Hasta el momento no tenemos a una persona completamente identificada", señaló el teniente coronel, Rafael Cares.

Para este martes al mediodía, distintas organizaciones están convocando a una manifestación en la Plaza de Coyhaique, para exigir justicia por el asesinato de Damián.