Jornada clave en Aysén ante posible renuncia del seremi de Bienes Nacionales

Diversas versiones se barajan ante la posible salida del seremi de Bienes Nacionales de Aysén, Alejandro Escobar (RN), luego de la polémica originada por sus dichos sobre un grupo de habitantes de la caleta Tortel.

Durante la mañana de este viernes llegó un grupo de funcionarios a la oficina de Escobar, con el fin de despedirse de quién por más de un año lideró la cartera en la región de Aysén, mientras que a pocas cuadras, la intendenta regional abordaba ante la prensa lo que parecía un hecho consumado.

"Es una información que me ha llegado en la mañana, no me ha llegado formalmente, pero entiendo que así fue", señalaba la intendenta, Geoconda Navarrete, sobre la presunta renuncia del seremi de Bienes Nacionales.

Pero pasaron las horas y el documento oficial sigue brillando por su ausencia en el escritorio de la primera autoridad regional. La dimisión del seremi ha sido solicitada con fuerza por dirigentas de Caleta Tortel, luego de denunciar que el representante en la región de Bienes Nacionales las trató de "viejas de mierda" en los minutos previos a iniciar una charla por la plataforma Zoom.

"Como intendenta de la región de Aysén y como mujer, jamás voy a avalar, a tolerar, ni a defender ningún tipo de actitud de ningún funcionario público, venga de donde venga, ningún tipo de agresión o menoscabo a ninguna persona, sea mujer, anciano o niño" insistió la intendenta, Geoconda Navarrete, mostrando su reprobación por los dichos del seremi.

Tortel exige un gesto del gobierno

Desde el municipio de Tortel insitieron en la necesidad de este gesto por parte del gobierno.

"Cuando ocurren este tipo de situaciones, es necesario dar un paso al costado para seguir trabajando. Cuando se quiebran las confianzas con la sociedad civil, se complica la cosa porque los servidores públicos estamos para trabajar por la gente" dijo el alcalde Bernardo López.

Por su parte, la dirigenta que denunció al seremi, Lorena Hernández, insitió en la necesidad de realizar una reforma más profunda, planteando que "algo está fallando en esa cartera de Coyhaique del ministerio de Bienes Nacionales ¿No tendrán que ver algunos funcionarios? Quizás sería tiempo de realizar un cambio más profundo".

Desde Caleta Tortel indicaron que los cambios en la Seremi de Bienes Nacionales de Aysén han entrampado el trabajo y que actualmente solo están viendo el resultado de los avances logrados durante el gobierno anterior. Fuentes de Gobierno indicaron que si bien se indicó la pertiencia de la renuncia, la decisión sobre la continuidad de Alejandro Escobar está en manos del Ministerio en Santiago.