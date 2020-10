Juzgado decretó prisión preventiva para imputado por homicidio frustrado en Chile Chico

El Juzgado de Garantía de Chile Chico decretó la medida cautelar de prisión preventiva contra un hombre de 25 años por el homicidio frustrado ocurrido durante la madrugada del lunes en la capital de la provincia de General Carrera.

Según lo planteado en la audiencia por el Ministerio Público, la agresión se dió en el contexto de un asado en el domicilio del imputado, cuando cerca de la 01:00 horas dos de los comensales comenzaron a pelear en la calle y el dueño de casa intentó separar la riña.

"No recuerdo qué hora era, cerca de la 01:00 de la mañana, estábamos todos curados y dos compadres se pusieron a pelear afuera. Me metí a separar la pelea y uno de los compadres se puso a pelear conmigo, yo andaba con el cuchillo que estaba ocupando para cortar carne y con ese me defendí", relató el fiscal Álvaro Sanhueza respecto a la declaración del imputado.

Según la versión entregada por el detenido a la Fiscalía, el hombre se fue caminando por sus propios medios, sin embargo, minutos más tarde, fue trasladado en una avioneta hasta Coyhaique debido a la gravedad de sus heridas.

"Se formalizó al imputado por el delito de homicidio frustrado, atendido que las lesiones cortopunzantes que practicó en el tórax y en el abdomen, lo dejaron en riesgo vital de acuerdo con el criterio de la médico de turno del hospital de Chile Chico y del médico de turno que le recibió de urgencia en el Hospital Regional de Coyhaique", señaló el fiscal Sanhueza.

El imputado tiene condenas anteriores por manejo en estado de ebriedad sin licencia, causando daños, lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar y una sentencia por no respetar el artículo 318 del Código Penal, es decir, por poner en peligro la salud pública en tiempos de pandemia.