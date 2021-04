Municipalidad de Coyhaique aplazó plan de descontaminación pese a la ordenanza del Gobierno

La aplicación del Plan de Descontaminación Ambiental por Material Particulado 2.5 para el radio urbano de Coyhaique será aplazado, luego de que la municipalidad decidiera postergar el inicio de esta ordenanza para apoyar a los pequeños emprendedores.



Esta determinación se tomó producto de que muchas de las personas que se dedican al rubro de la leña no tendrían las condiciones para cumplir con las condiciones que implica esta ordenanza.



El alcalde de Coyhaique, Alejandro Huala (PS), explicó que "no es irse en contra de la ley, sino que ser empático con la realidad que estamos viviendo como ciudadanía".



"La estamos aplazando (porque) vamos a generar otra reunión pronto para poder conversar con los pequeños productores, con los pequeños leñeros, pero sobre todo de los más pequeños, de la gente que no tiene señal de internet, que no tiene cómo pagar un plan de manejo", argumentó.



Desde la Superintendencia de Medio Ambiente, su director regional, Oscar Leal, advirtió que "la obligación de vender leña seca y disponer de un equipo para medir su humedad es una obligación que está contenida en el plan de descontaminación de Coyhaique; no en la ordenanza municipal, es decir, es una obligación que no depende de si se dicta o no se dicta esta ordenanza".