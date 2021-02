Proyecto busca posicionar a Aysén como un parque jurásico nacional

Una proyecto del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) llamado "Puesta en valor de la geología y conocimiento de dinosaurios" busca consolidar a Aysén como un parque jurásico nacional.

Esta iniciativa abarcará distintos temas como la difusión, investigación y exploración en terreno, con especial foco en los descubrimientos de nuevos sitios con fósiles.

Manuel Suárez, junto a su hijo Diego, de siete años, fueron quienes el 2004 descubrieron el primer fragmento óseo de lo que fue confirmado como una especie única denominada Chilesaurus, o popularmente como "chilesaurio".

"Había grandes volcanes con erupciones muy explosivas (...) y el chilenosaurio junto con otros herbívoros vivían en este ambiente, con volcanes, con troncos, sin pastos, comían hojas y en un ambiente cercano al mar", detalló Manuel Suárez.

El proyecto busca conocer qué especies habitaron la zona sur del país como los plesiosaurios que vivieron al borde del Lago General Carrera.

Sin embargo, la relevancia radica en el Chilesaurus, ya que no se ha informado en ningún otro lugar del mundo fósiles de él, por lo que se trataría de una especie única.

"¿Por qué el chilesaurio no se ha encontrado en otras partes?, es porque en esa época teníamos el súper continenta de la Pangea, el Atlántico no existía, estaba África pegado a Sudamérica, entonces, ¿si podía caminar por qué no se encuentra en otras partes?", planteó Suárez.