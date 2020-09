Transportista de Coyhaique denunció que dos camiones fueron retenidos en paro del gremio

En Coyhaique, salvo algunas manifestaciones pacíficas y caravanas realizadas el fin de semana, el paro de camiones no tuvo gran impacto local, aunque la empresa familiar Don Raúl sufrío la retención de dos de sus camiones, uno que se dirigía a Santiago en búsqueda de mercadería y otro que regresaba a la región de Aysén.

Según relata Raúl López, uno de los dueños de la empresa, comentá que a la altura de Los Ángeles "lanzaron miguelitos a la carretera reventandonos los neumáticos del tracto camión y siendo obligados a sumarse a este paro del cual no estamos de acuerdo"

Dos camiones de #Coyhaique sufrieron reventón de sus neumáticos con miguelitos y fueron forzados a sumarse a la paralización en las regiones del BioBio y Los Lagos. @Cooperativa #CooperativaEnCasa dueño señala que no puso denuncia porque carabineros estaba ahí y no hicieron nada. pic.twitter.com/jRmBoOjaHQ — javier verdejo (@javierverdejop) September 2, 2020

"Consideramos que en estos momentos el país no necesita un paro de transportistas, estoy de acuerdo con los que se quieren parar, que se paren, el tema es que no tienen por que obligar a los que no estamos de acuerdo con paralizar el país, menos en esta pandemia", añadió López.

Transportes Don Raúl es una empresa de Coyhaique, con ocho años de trayectoria recorriendo de norte a sur el país y en una oportunidad manifestó abiertamente, a nivel local, su rechazo a esta movilización aunque concuerda que las demandas son reales.

"Los problemas de seguridad en la carretera son permanentes y no necesariamente temas nétamente de la Araucanía. Nosotros partiendo el movimiento social (febrero 2012) fuimos asaltados dos veces en la ruta y fue a la altura de Rancagua, el problema de seguridad es a lo largo de todo el país", explicó López.

Desde la empresa coyhaiquina rechazaron la violencia ejercida por sus pares contra los camioneros que no se adhirieron al paro por distintas razones, ya que en el caso de Transportes Don Raúl, no querían provocar desabastecimiento a nivel local.

López indicó que "tenemos a un camión detenido desde el día sábado en Los Ángeles y otro camión detenido en Puerto Montt, que están imposibilitados de moverse, produciendo una serie de retrasos en la entrega de nuestra mercadería, nosotros traemos productos perecibles".

"Es una situación super compleja, nosotros tenemos mercadería en la rampla que está en Los Ángeles y que en este momento ya está podrida, ya no sirve ¿Qué explicación le doy a mi cliente? ¿Qué les digo yo a ellos?", concluyó uno de los dueños.

Junto a esto, indicaron que no pusieron denuncia de estos hechos porque Carabineros estaba presente en el lugar y que no habían actuado al momento de ser retenidas las maquinarias y su carga. Ahora tras el fin de la movilización esperan poder reparar sus ruedas y retomar camino con la carga que logre sobrevivir a la extensa espera.