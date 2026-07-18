Alta turbiedad en planta de tratamiento aumenta riesgo de cortes de agua en Coquimbo y La Serena

Las autoridades advirtieron sobre la posibilidad de interrupciones en el suministro de agua potable en las comunas de Coquimbo y La Serena debido al aumento de la turbiedad del agua que está siendo tratada en la planta Las Rojas de Aguas del Valle, en medio del sistema frontal que afecta a la zona norte del país.

Durante un balance de la emergencia, se informó que el abastecimiento de agua potable está garantizado por al menos 30 horas, mientras se monitorea la evolución de las condiciones del recurso hídrico.

Según detallaron las autoridades, si la calidad del agua no mejora dentro de ese plazo, se pondrá en marcha un plan de contingencia que contempla el despliegue de camiones aljibe para asegurar el suministro, principalmente en las comunas de Coquimbo y La Serena.

En el mismo balance, el delegado presidencial regional informó que cerca de 3.000 personas permanecen con problemas de conectividad en la Región de Coquimbo como consecuencia del sistema frontal.

Por otro lado, en la Región de Atacama se emitieron alertas SAE para evacuar las localidades de La Fragua y Las Pircas, en la comuna de Alto del Carmen, así como el sector de Quebrada de Valparaíso, en Vallenar, debido a la activación de quebradas.