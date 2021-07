CDE presentó querella contra ex intendenta de Coquimbo por fraude al Fisco

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella por el delito de fraude al Fisco contra tres ex autoridades del Gobierno Regional de Coquimbo, por su responsabilidad en la compra irregular de terrenos en La Serena por 9.800 millones de pesos.

La acción legal es contra la ex intendenta regional Lucía Pinto (UDI), el ex jefe del Departamento Jurídico Eduardo Espinoza y el jefe de la División de Planificación y posteriormente administrador regional José Cáceres, por no cumplir dolosamente los deberes de sus cargos.

Tras conocerse la querella del CDE, a través de la Procuraduría Fiscal de Valparaíso, el diputado comunista por la Región de Coquimbo, Daniel Núñez, indicó que "una de las cosas que más me impresionan es cómo la UDI ha encubierto y avalado el accionar corrupto de la ex intendenta".

"Exijo que la UDI se pronuncie al respecto y que señale qué va a ocurrir con Lucía Pinto, ya que el hecho de que un partido político mantenga a una militante que está siendo indagada a este nivel por la Justicia, por el CDE, francamente es una señal de aval a la corrupción y eso es algo que no podemos aceptar en el mundo político ni en ninguna instancia de la sociedad chilena", agregó el legislador.

El diputado de la UDI Juan Manuel Fuenzalida, por su parte, señaló que la querella del CDE "era esperable ya que en este proceso hay involucradas platas fiscales. Sigue funcionando el proceso judicial y cada parte tendrá que acreditar su defensa".

El parlamentario socialista Raúl Saldívar indicó que no le sorprende que el CDE haya interpuesto una querella por fraude al Fisco ya que "a la luz de lo que se pudo observar en la comisión investigadora no nos cabe ninguna duda que acá hay quienes se organizaron para llevar adelante un procedimiento que defraudaría al Fisco".

"Todo el proceso que implicó esta compra se llevó de forma paralela a los procedimientos regulares y, al mismo tiempo, con una celeridad absolutamente sospechosa y con la porfía de insistir en la Contraloría respecto a la toma de razón, para finalmente actuar sin la toma de razón", añadió Saldívar.

Para la sesión de este lunes de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados de este caso se espera que esté presente Claudia Perivancich, fiscal regional de Valparaíso, quien fue designada por el Ministerio Público para llevar a cabo las indagatorias por irregularidades y posibles delitos en la compra de terrenos por un monto cercano a 9.800 millones de pesos en el sector de San Ramón en La Serena.