Concejo municipal echó pie atrás: No habrá Festival La Serena 2020

El Festival La Serena 2020, que se iba a realizar los días 7 y 8 de febrero en el Faro Monumental de la ciudad, fue suspendido en una votación realizada en el Concejo Municipal de la capital de la Región de Coquimbo.

Con seis votos a favor -entre ellos el del alcalde Roberto Jacob- se revirtió la decisión tomada el 18 de diciembre, que daba luz verde al evento musical.

La razón esgrimida por los integrantes del cuerpo colegiado, en esta segunda instancia de decisión, apuntó al descontento social que aún persiste y, con ello, la falta de garantías de seguridad para el público que concurriría al espectáculo.

"Hoy no están dadas las condiciones, principalmente por dos cosas: porque podemos redestinar las platas en otras cosas y por la seguridad... Nadie me garantiza la seguridad. Si no hemos podido garantizar la seguridad de otras cosas que son tremendamente relevantes, como las pymes, los semáforos, etcétera; imagínate en una aglomeración de 15 mil personas... ¿Cómo lo controlas?", señaló el alcalde Jacob.

"Qué bueno que los concejales lo recapacitaron, pero también valoro los argumentos de quienes estaban a favor. Ésta es una decisión que abarcaba a todos los concejales", agregó Jacob.

Feria del Libro

En paralelo al rechazo definitivo de llevar adelante el Festival La Serena 2020, hubo ratificación –unánime- para concretar la versión 35 de la Feria del Libro, que se llevará a cabo los primeros días del mes de febrero.

"La Feria del Libro es todo el día y el festival se hace de noche, pero la cultura es una necesidad y la gente lo aprecia. Bajamos un poco los costos pero no la calidad", señaló Jacob.