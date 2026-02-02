Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago19.6°
Humedad71%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Coquimbo
Tópicos: País | Región de Coquimbo

Cuatro colombianos llegaron heridos de bala al Hospital de Coquimbo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Cuatro hombres de nacionalidad colombiana ingresaron heridos de bala al Hospital Regional de Coquimbo, y dos de ellos se encuentran en riesgo vital.

El fiscal ECOH Nicolás Nicoreanu explicó que los antecedentes del caso apuntan a un ajuste de cuentas entre bandas rivales: a una balacera que se produjo, de madrugada, en el sector Pan de Azúcar, y que -persecución mediante- finalizó en Tierras Blancas, en la misma comuna de Coquimbo.  

La Brigada de Homicidios de la PDI está a cargo de la investigación, que, de momento, no registra detenidos.

Síguenos en Google News
Las + leídas