Cuatro colombianos llegaron heridos de bala al Hospital de Coquimbo

Cuatro hombres de nacionalidad colombiana ingresaron heridos de bala al Hospital Regional de Coquimbo, y dos de ellos se encuentran en riesgo vital.

El fiscal ECOH Nicolás Nicoreanu explicó que los antecedentes del caso apuntan a un ajuste de cuentas entre bandas rivales: a una balacera que se produjo, de madrugada, en el sector Pan de Azúcar, y que -persecución mediante- finalizó en Tierras Blancas, en la misma comuna de Coquimbo.

La Brigada de Homicidios de la PDI está a cargo de la investigación, que, de momento, no registra detenidos.