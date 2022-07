En la Región de Coquimbo hay cerca de 158 mil rezagados de la vacunación contra el Covid

La seremi de Salud de Coquimbo, Paola Salas, reveló que la cifra de personas rezagadas en la vacunación contra el Covid-19 "está sobre 158 mil habitantes" en la región, y lamentó que eso "va subiendo cada día y eso no es bueno".

De los 158 mil rezagados, un 75 por ciento del total son personas entre los 18 y 50 años, lo que preocupa en la región que, además, tiene un alza de casos y una positividad cercana al 20 por ciento.

"No hemos tenido éxito, al menos en la región los números de rezagados, que son los que tienen su fecha lista para ir a vacunarse pero no van, está sobre 158 mil habitantes, o sea va subiendo cada día y eso no es bueno, porque la medida de protección que es la vacuna no está siendo considerada por la población", indicó la autoridad sanitaria.

Además, lamentó que es la segunda región que tiene más casos a nivel nacional: "la curva que no hemos logrado empezar a descender con claridad, y que más encima estamos con un Re, que es la reproducción del virus, más rápido y en menos tiempo, o sea nuestra gente se enferma en tres días", agregó.

BALANCE REGIÓN DE COQUIMBO

Domingo 10 de julio del 2022

676 casos nuevos

154.334 casos acumulados

3.011 casos activos

1.723 fallecidos (2 nuevos de Coquimbo)

Residencias Sanitarias: 82% de ocupación pic.twitter.com/5D93KkMaeL — Seremi Salud Coquimbo (@SeremiSalud_Coq) July 10, 2022

Sosteniendo, además, que el hospital y los consultorios "están atendiendo a estos enfermos en estos momentos en las urgencias".

Por su parte, la seremi del Trabajo de Coquimbo, Claudia Santander, recordó que los trabajadores tienen un permiso de medio día para acudir a vacunarse, pero que "para poder colaborar en ello también, nosotros hoy día estamos haciendo una llegada, contacto con los empleadores para que en su lugar de trabajo, para que no tengan que perder, a lo mejor, algún tiempo de gestión, se les facilite llegando con los centros de salud".