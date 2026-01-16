Síguenos:
Tópicos: País | Región de Coquimbo

Encontraron a ciudadano polaco que estuvo tres días extraviado en el Valle del Elqui

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Luego de tres días extraviado, este viernes personal de Carabineros, Ejército, Socorro Andino y la Municipalidad de La Serena logró dar con el paradero del turista polaco Mariusz Wojtowicz en el Valle del Elqui.

El extranjero intentó subir el cerro Quebrada Seca junto a un acompañante, quien fue encontrado en un campamento, mientras que Wojtowicz estaba en las cercanías de la Ruta CH-41.

El fiscal jefe de Vicuña, Nicolás Shertzer, destacó que "estuvimos conversando con él unos minutos, nos informó que tenía conocimientos de trekking y montañismo. Ha estado más de 20 años haciéndolo, estuvo incluso en Nepal, en Kazajistán y seguramente eso lo ayudó para mantenerse con vida".

