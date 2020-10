Mamógrafo móvil llegó hasta la comuna de Vicuña

Tras atender mujeres de la comuna de Ovalle, llegó hasta Vicuña el mamógrafo móvil, equipo con el que se apunta a aumentar el número de exámenes en mujeres de entre 50 y 69 años, que es la población que está en mayor riesgo de sufrir cáncer de mamas.

De acuerdo a los últimos registros, en la Región de Coquimbo menos de la mitad de las mujeres entre 50 y 69 años se han realizado una mamografía. Las mayores brechas se concentran en las comunas de La Higuera, Andacollo, Illapel y Vicuña, con un porcentaje inferior al 30 por ciento.

El equipo está ubicado en el Hospital de Vicuña, ubicación que fue bienvenida por las usuarias, las que destacaron que ahora no tendrán que viajar hasta La Serena para realizarse los exámenes.

"La matrona me solicitó el examen, no me lo había podido hacer de forma particular por varios temas, uno de ellos porque no quería ir a La Serena con esto de la pandemia", dijo Ana Rojas, paciente de la Posta Rural El Tambo.

"Estamos muy agradecidos por este móvil, porque podremos detectar esta enfermedad. Y es mejor que esté cerca para no viajar a otras comunas", agregó Luisa Villalobos, presidenta del Consejo Consultivo de Vicuña.

Edgardo González, director subrogante del Servicio de Salud Coquimbo, explicó que el mamógrafo móvil estará tres semanas en Vicuña, donde realizará 10 exámenes diarios.

"Queremos superar el diagnóstico de cobertura que aquí llega al 30 por ciento y queremos llegar al 80 por ciento. Es un equipo con autonomía para funcionar por lo que puede llegar, por ejemplo, a lugares donde hay concentración de trabajadoras”, dijo González.

Segunda causa de mortalidad entre mujeres de la región

El cáncer de mama es el segundo más común en el mundo y el más frecuente entre las mujeres de Chile, ocupando el primer lugar en mortalidad entre las mujeres.

En la Región de Coquimbo es la segunda causal de fallecimientos, con una tasa de 13 por ciento por 100 mil mujeres, afectando, principalmente, a mujeres de entre 50 y 69 años.

El mamógrafo móvil de la Región de Coquimbo fue el primero en entrar en funcionamiento en todo el país y empezó su marcha en el Centro de Salud Familiar Fray Jorge de la comuna de Ovalle, y hasta la fecha ha atendido a más de 170 mujeres.