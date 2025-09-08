Marejadas exponen misteriosa e histórica estructura en playa de La Serena

Una misteriosa estructura apareció a unos 500 metros al norte del Faro Monumental de La Serena, tras los intensos oleajes registrados entre mayo y julio. Se trata de una hilera de bloques semicircular y compacta que ha despertado el interés de vecinos e historiadores.

Las marejadas recientes dejaron al descubierto una segunda capa de piedras que hasta ahora permanecía oculta, por lo que el municipio delimitó el perímetro con cintas de seguridad y reforzó la vigilancia diaria, que se suma a los patrullajes de los guardacostas.

El Consejo de Monumentos Nacionales será el encargado de definir los pasos de la investigación arqueológica, mientras la Municipalidad recopila antecedentes históricos y testimoniales sobre la estructura.

Una de las cosas que más ha llamado la atención de la estructura es su técnica, ya que los bloques están unidos con escoria, un material típico de fundiciones que les da firmeza y que además podría indicar una relación con procesos industriales o militares.

El historiador Francisco Aspe Bou, y coordinador de Cultura y Patrimonio del municipio, señaló a El Mercurio que se trata de "un vestigio histórico de carácter republicano, que podría datar desde mediados del siglo XIX hasta principios del XX", y que podría haber sido un sistema de encauce de agua o un antiguo fuerte, anterior incluso a la Guerra del Pacífico.