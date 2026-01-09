Minsal advierte que "no hay fecha estimada" para el fin de la marea roja en Tongoy

El jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsal), Jorge Vilches, advirtió este viernes que "no hay prevista una fecha estimada" para terminar con la alerta por marea roja en la bahía de Tongoy, Región de Coquimbo, situación que genera un panorama incierto para la actividad económica y el disfrute turístico de la zona.

"No hay prevista una fecha estimada. Lo que nosotros hacemos es llevar un monitoreo constante de la situación, y nuestra red de laboratorios de salud pública -que está articulada a nivel nacional- sigue haciendo los monitoreos para la identificación de las toxinas en este tipo de productos", advirtió la autoridad sanitaria, que dio cuenta también que "cuando se cumpla el nivel del estándar, se comunicará la medida de manera efectiva y en el tiempo que corresponda".

Los locatarios de la zona, por su parte, han tenido que adaptarse. Ante la imposibilidad de recolectar en la bahía de Tongoy, han recurrido a recolectar mariscos de zonas aledañas, ya que en ellas no hay prohibición y es seguro su consumo.