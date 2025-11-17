Ovalle: Banda ingresó a un motel y mató a tiros a un joven

Un joven de 22 años murió tras ser baleado al interior de un motel del sector La Chimba, en la comuna de Ovalle (Región de Coquimbo).

Según información preliminar, un grupo de sujetos ingresó a una de las cabañas del recinto donde se encontraba la víctima y le dispararon en varias ocasiones, provocándole la muerte en el lugar.

Personal de la Policía de Investigaciones realiza las indagaciones para esclarecer el hecho, mientras no se registran persona detenidas.