Adolescente fue condenado a 10 años de internación por robo con violencia en Temuco

El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó a 10 años de internación a un adolescente de 17 años, acusado de un robo con violencia en el Colegio Emprender, ocurrido el año 2025.

De acuerdo a la investigación, el joven actuó junto un cómplice, con quien entraron a robar al establecimiento y agredieron a un guardia de 61 años, quien terminó con una fractura en la cabeza del hueso frontal derecho y fracturas costales, además de una contusión pulmonar, tras ser atacado con un martillo, y golpes de puño y pies.

El condenado ya tenía antecedentes y condenas.