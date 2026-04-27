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Tópicos: País | Región de La Araucanía

Adolescente fue condenado a 10 años de internación por robo con violencia en Temuco

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó a 10 años de internación a un adolescente de 17 años, acusado de un robo con violencia en el Colegio Emprender, ocurrido el año 2025.

De acuerdo a la investigación, el joven actuó junto un cómplice, con quien entraron a robar al establecimiento y agredieron a un guardia de 61 años, quien terminó con una fractura en la cabeza del hueso frontal derecho y fracturas costales, además de una contusión pulmonar, tras ser atacado con un martillo, y golpes de puño y pies.

El condenado ya tenía antecedentes y condenas.

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