Ataque incendiario en Lautaro: Encapuchados dejaron lienzo por libertad de "presos políticos"

Un nuevo hecho de violencia sacudió a la región de La Araucanía este miércoles, luego de que un grupo de sujetos encapuchados y armados perpetrara un ataque incendiario en el kilómetro 650 de la ruta que conecta Pillanlelbún con Lautaro, resultando en la destrucción total de cuatro vehículos de una empresa de áridos.

El ataque afectó a una máquina retroexcavadora, dos camiones y una camioneta. Aunque no se registraron personas lesionadas, los trabajadores presentes fueron intimidados con armas de fuego. En el lugar, los atacantes dejaron una proclama del Movimiento Liberación Nacional Mapuche, exigiendo la libertad de comuneros procesados.

El general de Carabineros, Miguel Herrera, detalló que los "individuos desconocidos, encapuchados, hicieron uso de armas de fuego, intimidan a algunos operarios que estaban en el lugar, proceden a la quema de camiones, un vehículo mayor y una camioneta. Dejan un lienzo, parte de un lienzo que salió un poco destruido por la acción del fuego, y se dan a la fuga. Llegó personal de Carabineros, llegó personal de Fuerzas Especiales de Carabineros, no pudimos dar con el paradero de los sujetos".

Desde el Ejecutivo, el seremi de Seguridad Pública, Israel Campusano, condenó el ataque, aunque enfatizó que las cifras generales de violencia han mostrado un descenso. No obstante, subrayó la gravedad de las consignas de impunidad halladas en el sitio.

Campusano señaló que "este hecho, si bien no va a romper un trabajo que se viene haciendo con resultados sostenidos a la baja en violencia, para nosotros es tremendamente grave. (...) Pienso que es legítimo reflexionar sobre todo el sistema penal y en este caso cuando hay alusiones a impunidad frente a crímenes de alta gravedad, como son los imputados que hoy día están siendo reivindicados en este lienzo".

Este atentado se produce en un clima de alta tensión, previo a que el tribunal de Cañete entregue el veredicto contra los acusados del asesinato de los carabineros Sergio Arévalo, Carlos Cisternas y Misael Vidal, ocurrido en 2024.