En una jornada en la que se conmemora un nuevo día del brigadista forestal, la preocupación por los incendios forestales en la macrozona sur aumenta. Según cifras del Ministerio de Agricultura, en esta temporada se han destruido 66 mil hectáreas por el fuego, de las cuales 65 mil son en La Araucanía. Esto generó que la líder de la cartera, María Emilia Undurraga, afirmara que estos siniestros son intencionales y que su trasfondo es la violencia rural. Sus palabras tuvieron respuesta desde la Fiscalía de La Araucanía, quien indicó que no hay resultados concluyentes en las investigaciones, por lo que no es posible referirse a la intencionalidad. Las comunas más afectadas por incendios forestales en La Araucanía son Angol, Los Sauces, Victoria, Ercilla, Lumaco y Collipulli. En esta última, su alcalde Manuel Macaya acusó que en su comuna hay una "inseguridad día a día que la puedo ratificar, pero acá no se ven militares (pese al estado de excepción en la zona). En el incendio que tuvimos los vi un solo día, es una inseguridad que estamos viviendo, pero (las autoridades) no entienden".

