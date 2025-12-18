Síguenos:
Tópicos: País | Judicial

Villarrica: Condenan a 20 años de cárcel a sujeto por asesinar a persona en situación de calle

Publicado:
| Periodista Radio: Claudio Arévalo
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El agresor, Nicolás Méndez, golpeó con un objeto contundente en la cabeza a la víctima, Patricio González (57), que pernoctaba en un colchón.

Fiscalía dijo que el hecho -tipificado como homicidio calificado- "fue muy violento y grave", ya que no hubo provocación alguna y el culpable actuó "a traición y sobre seguro".

Villarrica: Condenan a 20 años de cárcel a sujeto por asesinar a persona en situación de calle
 ATON (referencial)

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2023.

El Tribunal Oral en Lo Penal de Villarrica (Región de La Araucanía) condenó a 20 años de cárcel a Nicolás Méndez por asesinar a un hombre en situación de calle, a quien le propinó un golpe en la cabeza con un objeto contundente.

Los hechos ocurrieron el 14 de diciembre de 2023, cuando la víctima, Patricio González (57), pernoctaba en un colchón en la calle Vicente Reyes. Allí, Méndez llegó con el mentado objeto y, sin provocación alguna, le agredió.

Posteriormente, el sujeto huyó, mientras que la víctima sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave abierto y un hematoma subdural agudo; lesiones que le provocaron la muerte el mismo día.

El Servicio Médico Legal (SML) de Temuco determinó que las heridas eran de carácter homicida y que el golpe fue ejecutado con alta energía, provocando una fractura craneana.

"Se cometió un delito no sólo de homicidio, sino de homicidio calificado, toda vez que el actuar del imputado fue alevoso, a traición y sobreseguro: atacó brutalmente a la víctima desprevenida, recostada en el colchón", dijo la fiscal Paola Varela. 

"Este hecho fue muy violento y grave, porque fue sufrido por una persona que jamás buscó ni provocó una situación como la que vivió", lamentó la persecutora.

"Esperamos que esta pena sea ejemplificadora para la sociedad y comuna de Villarrica y que aporte en algo en el proceso de cierre y reparación que la familia de la víctima debe realizar", añadió Varela. 

