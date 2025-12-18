Exjefe de gabinete del GORE Araucanía a prisión preventiva por caso manicure

La Corte de Apelaciones de Temuco dictó este jueves prisión preventiva contra Juan Pablo Leonelli Lepin, exjefe de gabinete del exgobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, e involucrado en el denominado caso manicure, una de las aristas de la bullada investigación por convenios con fundaciones en la región.

La decisión surge tras la revisión de una apelación presentada por la Fiscalía, que advierte que la libertad de este imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad y de la propia investigación.

El abogado de la Fiscalía de Alta Complejidad, Carlos Jorquera, explicó que la Corte "revocó la resolución del Juzgado de Garantía de esta misma ciudad, que negó la solicitud de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía respecto del imputado Juan Pablo Leonelli Lepin".

"La resolución de la Corte acogió los argumentos planteados por la Fiscalía en cuanto a que la gravedad de los hechos, los números de delitos investigados que fueron formalizados respecto al imputado y la existencia de procesos pendientes, constituyen elementos esenciales para considerar que la su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad", ahondó el persecutor.

El desaforado diputado Mauricio Ojeda (exRepublicanos) también figura entre los imputados por fraude al fisco consumado y reiterado. (FOTO: ATON)

Por este escándalo, hay otros siete funcionarios del GORE de La Araucanía investigados, además del desaforado diputado Mauricio Ojeda (exRepublicanos), a quien se le imputan los delitos de fraude al fisco consumado y reiterado.

Todos son acusados de participar en un esquema de fraude al fisco. Según la Fiscalía, 730 millones de pesos fueron transferidos desde la Gobierno Regional (GORE) de La Araucanía a empresas de capacitación (Folab y Educc) pertenecientes a Rinett y Juvenal Ortiz, cercanos a Ojeda.

Estos fondos estaban destinados a cursos para mujeres de escasos recursos que, según la acusación, nunca se realizaron, pero cuyo dinero sí fue cobrado.