Autoridades clausuraron dos criaderos ilegales de perros en Victoria

La Policía de Investigaciones (PDI) desmanteló dos criaderos ilegales de perros en la comuna de Victoria, Región de La Araucanía.

Según se informó este sábado, la acción, llevada a cabo por la Brigada de Medio Ambiente de la PDI, resultó en el descubrimiento de un gran número de animales que se encontraban en un estado de salud muy deficiente.

Como consecuencia, se tramitó y ejecutó una orden judicial para el ingreso y la posterior clausura de estos recintos.

Las autoridades policiales de Victoria explicaron que estos criaderos operaban de manera ilegal con el objetivo principal de vender a los perros. Se detalló que el destino de estos canes era, particularmente, para aquellos individuos dedicados a la caza de conejos en las zonas rurales de la comuna.

Esta práctica ilícita no solo incumple la normativa vigente sobre el cuidado y la tenencia responsable de animales, sino que también contribuye a actividades de caza ilegal.