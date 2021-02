Camioneros: Si el Gobierno no actúa ante ataques nos tomaremos carreteras

Tras una seguidilla de ataques incendiarios contra camioneros en La Araucanía, el presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur), José Villagrán, amenazó con nuevas movilizaciones del gremio si no hay acciones desde el Gobierno.

"Si el Presidente de la República no toma las medidas que corresponden, nosotros como Fedesur vamos a actuar, y no tomándonos las bermas, sino que tomándonos las carreteras", enfatizó en El Diario de Cooperativa.

Según Villagrán, durante su reunión de la víspera con el intendente Víctor Manoli, demandó reunirse de forma "urgente" con el Presidente Sebastián Piñera para pedirle una intervención más directa en la zona.

"No necesitamos más Carabineros, ni más helicópteros, ni más dinero para ellos, si no que solucionar el problema. Este es un problema político y lo tiene que arreglar el Presidente de la República", puntualizó.

En ese sentido, el líder de los camioneros asegura que desde su última movilización hasta la fecha, "estamos en cero" en cuanto a progreso en seguridad, pues si bien "cuando estuvimos paralizados desde el 27 de agosto al 2 de septiembre nos ofrecieron todo", el compromiso de término no habría sido cumplido desde el Ejecutivo.

"El señor Víctor Pérez (ex ministro del Interior) nos mintió porque resulta que firmamos un papel que hoy día no tiene ningún valor, porque el Presidente lamentablemente no lo reconoce como un acuerdo del Estado chileno con los camioneros", advirtió.

Por lo mismo, Villagrán argumenta que en este contexto "no podemos contener más a los conductores; se quieren tomar la carretera, porque todos los días cuando salimos a trabajar, no sabemos si vamos a volver en la tarde".

"Aquí se terminaron los plazos; si no reaccionan en forma inmediata de aquí a la próxima semana, nosotros vamos a actuar", insistió.