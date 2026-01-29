Carabineros detuvo a banda criminal en La Araucanía

Cuatro personas fueron detenidas por Carabineros en la comuna de Puerto Saavedra, Región de La Araucanía.

Los imputados integraban una banda criminal dedicada a robos en el sector costero de la localidad, y corresponden a una menor de diecisieteaños y tres adultos. Actualmente dos de los cuatro detenidos se encuentran en prisión preventiva

Durante el operativo, Carabineros incautó armas de fuego, droga, un chaleco antibalas y munición.