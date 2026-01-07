Carabineros recupera vehículos robados e incauta 26 kilos de droga en La Araucanía

El Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) de Carabineros logró recuperar tres automóviles que mantenían encargo por robo a mano armada en Región de La Araucanía.

Dos de los automóviles portaban placas patentes falsas y resultaron con sus conductores detenidos. Personal policial ubicó el primer automóvil en calle Colombia, se trataba de una camioneta de la marca Mitsubishi, que mantenía encargo por robo desde el año 2022 en la Región Metropolitana. El segundo vehículo marca Chevrolet fue recuperado en la comuna de Victoria, mantenía encargo por robo con intimidación también en la RM.

El tercer vehículo fué recuperado por la unidad especializada, apoyados por Carabineros de la Octava Comisaría de Temuco, corresponde a un Wagon marca Toyota que mantenía un encargo por robo con intimidación desde el pasado octubre en la Región de La Araucanía.

La coronel de Carabineros, Ximena Valle, detalló: "El tercero de los vehículos fue encontrado en el sector rural de la comuna de Temuco, este vehículo mantenía encargo por el delito de robo y además, al revisar el vehículo, personal policial encontró, dentro de un saco una gran cantidad de droga, que asciende a 26 kilos de marihuana elaborada".

De este operativo resultaron dos personas detenidas, entre las que se encuentra un hombre de 45 años que mantenía una orden de detención vigente y contaba con antecedentes por robo en lugar no habitado.