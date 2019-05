Caso Huracán: Capitán (r) quedó con arresto domiciliario total

El capitán (r) Leonardo Osses, ex jefe de la Unidad de Inteligencia Policial, salió de prisión preventiva y quedó con arresto domiciliario total, en el marco del proceso por el caso Huracán.

La decisión fue tomada durante este lunes por el Juzgado de Garantía de Temuco, luego que se conociera un correo electrónico en el que se revelaba una posible intervención del fiscal de Rancagua, Sergio Moya, en la investigación.

La abogada Marisa Navarrete indicó que "estamos contentos por este cambio, aunque sea un poco tímido, de medida cautelar, porque se empieza a conocer la verdad de esta causa y eso es lo más relevante".

"En este uso de procesos de la Ley de Inteligencia fue gestado y liderado por la Fiscalía y no solamente por fiscales que son de La Araucanía, por ejemplo un fiscal de Rancagua, que no tenía mucho que ver en este caso con La Araucanía y que da cuenta un correo electrónico que fue precisamente un antecedente crucial en el esclarecimiento de estos hechos", agregó.

"Como defensa hemos reclamado en varias oportunidades por la actuación del fiscal Palma, pero más temprano que tarde el fiscal Palma va a hacer su trabajo por lo que le exige la ley, que es actuar de forma objetiva", precisó.

Para Navarrete, "es problématico cuando la propia Fiscalía se investiga y es algo que desde luego nos llama bastante la atención y nosotros esperamos que el fiscal Palma pueda desarrollar esa exigencia que se le está haciendo, no solo por parte de la defensa, sino por toda la comunidad".

Además, se refirió a su vinculación con el fiscal Emiliano Arias, planteando que "las imputaciones que hace el fiscal Moya son de una persona que está profundamente resentida y profundamente cuestionada con todo lo que está pasando y por lo tanto no me voy a referir a esas imputaciones, porque me parece que son absolutamente fuera de contexto".

Por su parte, el fiscal Raúl Espinoza recalcó que "no compartimos en absoluto la resolución de la magistrado el día de hoy. Si bien es cierto ella dio por acreditada la existencia de todos los delitos, igual que en la audiencia de investigación (...) señaló que a partir de la entrega realizada por su defensa de una copia de un correo electrónico, que vinculaba al señor Sergio Moya dentro de la investigación".

Espinoza añadió que apelarán a esta decisión y que esperan que Osses regrese a prisión preventiva en un recinto de Carabineros en Temuco.