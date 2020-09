El machi Celestino Córdova fue trasladado este sábado por personal de Gendarmería hasta el Centro de Educación y Trabajo (CET) de Vilcún, en la Región de La Araucanía.

La medida es parte del acuerdo con el Gobierno que permitió poner fin a la huelga de hambre del comunero mapuche, que alcanzó 107 días.

El diputado RN Miguel Mellado reaccionó crítico: "No es ninguna novedad, eso es lo que negoció el Gobierno de rodillas con este asesino, que va cumplir esta condena en este 'hotel cinco estrellas', que no tiene caseta de vigilancia, que no tiene ningún tipo de resguardo".

"Es un centro de educación, (actividad) que nunca hizo dentro de la cárcel Celestino Córdova, y es un de trabajo, que nunca hizo nada (el condenado) dentro de la cárcel... Lamento que el Gobierno haya negociado esto, que es un mal precedente", agregó el parlamentario.

Celestino Córdova cumple una condena de 18 años de cárcel por el homicidio del matrimonio Luchsinger Mackay, ocurrido en 2013, justamente en la comuna de Vilcún.