Comunidades mapuche manifestaron rechazo a inicio de Consulta Indígena

Dirigentes de más de 15 comunidades mapuche manifestaron su rechazo al inicio de la Consulta Indígena, instancia que fue recomendada por la Comisión para la Paz y el Entendimiento para el nuevo sistema de compra de tierras de las comunidades mapuche.

Estos grupos aseguran no haber sido consultados sobre el proceso, que además abre la puerta para que los privados sigan comprando terrenos mapuche.

También cuestionan que el proceso sea restringido a cuatro regiones, por lo que presentaron un recurso para evitar su avance.