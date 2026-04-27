Detienen a delincuentes que atemorizaban a Angol con balaceras, robos y amenazas

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este lunes a tres personas acusadas de aterrorizar a la comuna de Angol, en la Región de La Araucanía, mediante delitos violentos como balaceras, robos y amenazas.

Según la información policial, los antisociales protagonizaban disparos -en el marco de disputas territoriales- al aire libre.

"Por los delitos de robo a lugar habitado, robo a lugar no habitado, receptación e infracción a ley de armas, además de disparos injustificados, se llevó a cabo una orden de entrada y registro", detalló el subprefecto Cristian Guedda.

En el procedimiento se logró "la detención de dos imputados y la "recuperación de varias especies asociadas a los delitos antes señalados".

"Además, se logró la detención de una tercera imputada perteneciente a una de estas bandas rivales, quien meses antes había proferido amenazas en contra de una jueza del Juzgado Familia de Angol", puntualizó el funcionario policial.

Respecto a las bandas delictuales involucradas, se detalló que disputan territorios con el propósito de efectuar diversos delitos, entre ellos un reciente robo a un jardín infantil de la comuna.