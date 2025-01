Detienen a presunta autora de incendio forestal Los Sauces en el que murieron tres brigadistas

Una mujer fue detenida este miércoles por su eventual responsabilidad en el inicio del incendio forestal Los Sauces, en la Región de La Araucanía, donde murieron tres brigadistas de un equipo de CMPC el pasado fin de semana.

El siniestro fue controlado este martes y consumió más de mil hectáreas.

El subprefecto Rodrigo Espinoza, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos del Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) Temuco, precisó que se trataría de "una persona de sexo femenino, mayor de edad, alrededor de 60 años", quien sería vecina de la zona.

Asimismo, los antecedentes de las diligencias sobre el inicio del fuego lograron identificar a la imputada. "Se establecieron diferentes tomas de declaraciones de testigos y además encontramos evidencia física, ropa en el lugar que pertenecía a ella", detalló.

La mujer pasó a control de detención esta mañana, donde se ordenó su internación de manera provisoria en un centro psiquiátrico, debido a que padecería una enajenación mental que podría impedir que se le impute algún tipo de delito.

"Se debe solicitar su internación provisional en un establecimiento psiquiátrico para esperar el respectivo informe del Servicio Médico Legal que nos permita determinar si es imputable o no, y de acuerdo a eso se tomarán las decisiones en el caso", informó la vocera de la Fiscalía en Temuco, Nelly Marabolí.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto entre la Fiscalía, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), "que nos ha permitido hasta el momento esclarecer este delito e imputar la responsabilidad que corresponda".

Por su parte, el jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y Medio Ambiente (Bridesma) de la PDI, Rodrigo Espinoza, confirmó que "se logró establecer la existencia de un certificado médico de 1992, en el cual se detalle que ella posee algún tipo de discapacidad mental".

"El motivo que eventualmente generara el tema del fuego no está establecido recientemente aún, ya que a ella no se le ha tomado ningún tipo de declaración, y ella solamente menciona en sus relatos que le gusta ver fuego, pero no habría una intencionalidad aparentemente en realizar una quema que se haya escapado como de descontrol", analizó el funcionario policial.

Por otro lado, en un comienzo se comunicó que se habría hallado un cuarto cadáver en el sitio del siniestro, pero esto fue descartado por el fiscal Roberto Garrido.

"Se trataría de restos de los mismos brigadistas que fallecieron en el incendio y que no fueron halladas en el rastreo del sitio del suceso", afirmó el persecutor.

De esa forma, aseveró que "estamos trabajando en eso, pero no tenemos antecedentes que impliquen a una persona distinta de las que ya fueron afectadas por el incendio".