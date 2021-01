Director de la PDI fustigó al Congreso tras operativo en Temucuicui: "Ustedes deben hacer las leyes"

El director de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, expuso ante la Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado, que analizó hoy el operativo antidrogas y de allanamiento de armas realizado el jueves en Temucuicui, que movilizó a cerca de 800 efectivos y durante el cual murió producto de un disparo el inspector Luis Morales Balcázar.

En este contexto, fustigó al Congreso y enfatizó que existe crimen organizado en la zona. "Creo necesario recalcar, que a partir del jueves 7 enero del año 2021, se deberá hablar de un antes y un después (...) Señores, ustedes que deben hacer las leyes: lo que muchos han negado hoy es una realidad... Hay violencia, hay crimen organizado, hay drogas, hay armas, hay una organización criminal".

Recalcó también que el senador del PPD Felipe Harboe -ex ministro del Interior- fue el único parlamentario de oposición que lo acompañó en el funeral del efectivo de la policía civil.

"Él hizo honor a su promesa de servicio, brindó su vida, y gozará siempre del respeto y reconocimiento de todos y cada uno de los funcionarios de la PDI", expresó, valorando la labor entregada por el detective fallecido, el mártir número 56 de la institución.

"A LA PDI LE FALTA APOYO POLÍTICO"

Espinosa, además, se refirió a los antecedentes previos de inteligencia, respecto a lo que estaba ocurriendo al interior de la comunidad.

"Informes de inteligencia hemos entregado siempre y sabemos que lo que está ocurriendo adentro para nosotros no es nuevo. Sí quiero reconocer que no me imaginé que era tan grande; yo entiendo que esto hasta hace un tiempo era un tema político policial, pero esto ya se escapó", puntualizó.

"Si no lo queremos reconocer, yo les pediría que, por lo menos, se interiorizaran mucho más", señaló, agregando: "Yo tengo toda la disposición para entregar mucha más información, mucha evidencia que tenemos (...) Yo siento que a la PDI le falta apoyo político".

El director de la PDI, además, se refirió a la presunta detención que sufrió la hija de Camilo Catrillanda, de siete años, esa jornada, cuando también la Justicia daba a conocer el veredicto por el crimen del comunero.

"No aceptamos que nos digan que violamos los derechos humanos y menos que hemos tratado mal a una pequeña inocente", subrayó Espinosa.

Desde la oposición, el senador Francisco Huenchumilla (DC), representante por La Araucanía y de origen mapuche, cuestionó el sentido de oportunidad de la policía y la falta de gestión política de las autoridades.

"Cuando el tribunal da una orden de investigar o entrar a un determinado sector no coloca fecha. Las deficiencias que tiene el Estado chileno en los últimos años han sido un problema de gestión política: tú puedes tomar el teléfono, pedir una audiencia con el juez y los fiscales y buscar la mejor manera de hacer cumplir la ley", planteó el legislador.

"Nadie está diciendo que las policías no cumplen las órdenes de los tribunales, pero haciendo gestión política a lo mejor tú minimizas los riesgos y las posibilidades de fracaso", agregó Huenchumilla.