Tópicos: País | Región de La Araucanía

Encapuchados quemaron camioneta de CMPC en Collipulli

Periodista Digital: Redacción Cooperativa
Un grupo de sujetos encapuchados quemó esta tarde una camioneta de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) en el sector de Curaco, en la comuna de Collipulli, Región de La Araucanía.

De acuerdo a información preliminar, cuatro sujetos armados amenazaron a trabajadores de la empresa, a quienes los obligaron a bajar del vehículo para luego quemarlo en el sector.

La situación motivó un amplio operativo de la Policía de Investigaciones y el Laboratorio de Criminalística de Casrabineros.

