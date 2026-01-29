Síguenos:
Región de La Araucanía

Ercilla: Incautan 360 plantas de marihuana y recuperan auto robado

Redacción Cooperativa
Durante un operativo conjunto con personal de Carabineros y el Ejército, la PDI incautó 360 plantas de marihuana y recuperó un vehículo robado en 2024 desde un sector rural de la comuna de Ercilla, en la Región de La Araucanía.

Para el seremi de Seguridad Pública, Israel Campusano, el procedimiento "demuestra que La Araucanía no es una tierra de impunidad, y que tiene capacidad de coordinación entre las policías y el Ejército".

"Cualquiera que pretenda usar el territorio para el delito tiene que saber que los estamos mirando", remató la autoridad regional.

